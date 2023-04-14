Олег Газманов получит пять с половиной миллионов за часовой патриотический концерт в Бурятии

1:28 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Концерт Олега Газманова продолжительностью в один час обойдётся Республике Бурятия в пять с половиной миллионов рублей. А общие затраты на торжества по случаю столетия республики превысят 24 миллиона.

В Бурятии планируется проведение концерта под названием "Вперёд, Россия!", посвящённого столетию образования республики. Его хедлайнером станет певец Олег Газманов, который порадует зрителей сольным выступлением продолжительностью в один час.

Как сообщает источник Telegram-канала "Весь Улан-Удэ", заказчиком данного концерта является Государственная филармония. Она заплатит Олегу Газманову 5,5 миллиона рублей. А всего на шоу в Улан-Удэ затратят 24 миллиона. Наиболее расходная часть помимо Газманова — оплата огромного количества костюмов.

Бурятия относится к числу самых бедных и дотационных российских регионов. В 2021 году она заняла девятое место по уровню дотаций из федерального бюджета, объём которых составил более 15 миллиардов рублей. На первом месте по уровню дотационности Дагестан (61 миллиард), Чечня занимает четвёртое место (28,7 миллиарда), за которым расположен Крым (20,4 миллиарда рублей).

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Олег Газманов: Надо радоваться жизни!