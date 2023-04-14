Производитель вина хочет взыскать с Ольги Бузовой более миллиона евро

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская знаменитость Ольга Бузова столкнулась с судебным иском на миллион евро. Такую сумму с неё планирует взыскать компания по производству вина.

Производитель вина под брендом Buzwine подал в Приморский районный суд иск против российской звезды Ольги Бузовой. С неё требует взыскать миллион евро за произвольный разрыв контракта. Некоторое время назад Бузова подписала соглашение, благодаря которому производители вина могли использовать имя и изображение звезды для продвижения своего товара.

Когда было изготовлено большое количество бутылок с Бузовой на этикетке, звезда неожиданно контракт разорвала. Право на продажу такого вина у бренда, названного в честь Бузовой, больше не было, и товар пришлось уничтожить. В результате, фирма понесла большие убытки, как пишет Telegram-канал Mash.

В иске содержатся требования взыскать с Ольги Бузовой 1,15 миллионов евро за недополученную прибыль, а также ещё полтора миллиона рублей в качестве расходов на утилизацию бесполезных бутылок.

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