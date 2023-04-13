Лайма Вайкуле: у певицы Аллы Пугачёвой нет денег, чтобы финансировать ВСУ

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Латвийская певица Лайма Вайкуле прокомментировала информацию о том, что Алла Пугачёва передавала деньги в поддержку ВСУ. Она отметила, что Примадонна давно сидит без работы и не имеет возможности помогать деньгами даже друзьям.

В Telegram-канале "НеМалахов" опубликовано видео, на котором Вайкуле, сидя на сине-жёлтом фоне, рассуждает о недавней новости о том, что Пугачёву проверят на предмет финансирования ВСУ.

Она подчеркнула, что Примадонна имеет право распоряжаться своими деньгами по своему усмотрению. Однако оговорилась, что "Алла Борисовна, конечно же, этого не делала". Вайкуле сообщила: артистка давно сидит дома и у неё нет денег, которые она могла бы отдать в поддержку Украины и ВСУ.

"Она не работает. Откуда она возьмёт деньги на то, чтоб куда-то и кому-то их отправлять?" — сказала Вайкуле.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пугачёва не работает и не имеет денег, чтобы финансировать ВСУ