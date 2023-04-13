КП: Алла Пугачёва вернётся в Россию в случае развода с Галкиным*

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После начала спецоперации на Украине Алла Пугачёва с семьёй сбежала в Израиль. Однако друзья певицы полагают, что она вернётся на родину только в том случае, если разведётся с Максимом Галкиным*.

"Вернётся, если только разведётся!" — заявил один из коллег певицы в беседе с "Комсомольской правдой".

Он подчеркнул, что на данный момент это маловероятно. Однако даже в случае развода Пугачёва останется с детьми, считает инсайдер.

Российский актёр Вячеслав Манучаров отметил, что примадонна была вынуждена поддержать позицию Галкина*, в результате чего получила в свой адрес "гневную критику".

"Какого это, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо, не потому что не любят — а потому что муж внезапно решил стать "совестью нации", — заявил он.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022

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