Погребняк впервые прокомментировала новость о разводе с мужем

Модель Мария Погребняк впервые прокомментировала слухи о разводе с футболистом Павлом. Она отметила, что впервые узнала об этом из средств массовой информации и была шокирована.
Погребняк в новом интервью журналистке Алёне Жигаловой сообщила, что прочитала о разладе в своей семье в интернете. Блогер отметила, что она и муж сильно удивились от прочитанного. Она подчеркнула, что её разочаровало то, как быстро этот фейк разлетелся по Сети.
Жена футболиста рассказала: их сыновья очень переживали по этому поводу, поэтому пришлось провести серьёзную беседу и всех успокоить.
"Мы с Павлом этого не поняли. Это полнейшая чушь. У нас трое детей, и, конечно, эта информация их сильно травмирует", — сказала Погребняк.
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