Модель Мария Погребняк впервые прокомментировала слухи о разводе с мужем-футболистом Павлом

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Мария Погребняк впервые прокомментировала слухи о разводе с футболистом Павлом. Она отметила, что впервые узнала об этом из средств массовой информации и была шокирована.

Погребняк в новом интервью журналистке Алёне Жигаловой сообщила, что прочитала о разладе в своей семье в интернете. Блогер отметила, что она и муж сильно удивились от прочитанного. Она подчеркнула, что её разочаровало то, как быстро этот фейк разлетелся по Сети.

Жена футболиста рассказала: их сыновья очень переживали по этому поводу, поэтому пришлось провести серьёзную беседу и всех успокоить.

"Мы с Павлом этого не поняли. Это полнейшая чушь. У нас трое детей, и, конечно, эта информация их сильно травмирует", — сказала Погребняк.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Погребняк впервые прокомментировала новость о разводе с мужем