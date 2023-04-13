Депутат Виталий Милонов объяснил, как можно добраться до Максима Галкина* с целью наказать шоумена.
Милонов заявил, что супруга Примадонны следует "выкрасть", так как тот "негодяй, подонок и тварь".
Депутат отметил, что Галкина* нужно похитить, посадить в мешок и привести в Москву, чтобы устроить артисту публичную порку на Красной площади. Затем, по мнению представителя Госдумы, шоумена следует отправить в острог, а ключи от тюремной камеры отдать ему.
Пугачёву, по словам Милонова, трогать не следует, так как у певицы — деменция.
Ранее Максим Галкин посоветовал россиянам называть своих детей в честь Владимира Путина.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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