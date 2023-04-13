Киркоров раскрыл правду о наличии у него двойника

Певец Филипп Киркоров ответил на обвинение пользователей Сети в том, что он имеет двойника, который подменяет его на мероприятиях.
Напомним, недавно артист сделал пластические операции по коррекции фигуры и подтяжке лица. Однако поклонники высказали неоднозначные реакции на изменения во внешности. Более того, по Сети разлетелись мемы, где Киркорова сравнивают с мультяшными персонажами.
Артист не стал отмалчиваться и опроверг слухи о наличии "подставного Киркорова". Он отметил, что имеет право выглядеть так, как ему нравится.
"Выдаете желаемое за действительное. Сплетням стоп! Нет у меня двойников, тройников! Кем угодно могу быть. Главное, что я всегда Филипп Киркоров. Единственный и неповторимый", — заключил исполнитель.
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