Композитор Игорь Крутой вызвал беспокойство поклонников из-за большой потери веса

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Пользователи Сети всерьёз обеспокоились за здоровье композитора Игоря Крутого. Многие поклонники отметили, что маэстро сильно похудел и имеет болезненный внешний вид.

Певец Игорь Николаев опубликовал новое фото в Сети со дня рождения Владимира Винокура. Артисты сидели за общим столом и сделали совместную фотографию. Рядом с Крутым расположился Александр Буйнов, который приобнял его.

Поклонники обратили внимание на осунувшегося композитора и отметили, что он сильно постарел.

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Крутой удивил поклонников своим внешним видом