Михаил Шуфутинский назвал ошибкой эмиграцию россиян после начала СВО на Украине

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Михаил Шуфутинский прокомментировал массовый отъезд российских представителей шоу-бизнеса за границу. Он отметил, что на данный момент США уже не та страна, в которую он сам эмигрировал в 1981 году.

Шуфутинский в новом интервью не стал осуждать коллег, которые уехали из страны после начала СВО на Украине. Артист сообщил, что у каждого человека свои причины для переезда.

Певец подчеркнул: он является патриотом и не собирается покидать Россию. Однако, по его мнению, некоторые российские звёзды сильно пожалеют о своих поступках.

"Когда кормушку отодвинут, а цепь останется такой же длины, можно и не дотянуться. Думаю, со временем многие поймут, что совершили ошибку", — сказал Шуфутинский в беседе с aif.ru.

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Шуфутинский высказался о сбежавших из России звёздах