Убрали с пьедестала: у SHAMANа появился сильный конкурент

У певца SHAMANа (Ярослава Дронова) появился серьёзный конкурент на отечественной сцене. Напомним, что артист стал популярным благодаря патриотическим песням, которые направлены на поддержку ВС РФ во время СВО на Украине.
Недавно молодой певец Руслан Баринов выпустил композицию под названием "Крылья", которая является симбиозом его чувств и происходящих событий в зоне спецоперации.
Баринов признался: его не впервые сравнивают с SHAMANом. Он подчеркнул, что на данный момент их творчество схоже, но в основном, у певца другой репертуар.
"Многие сравнивают нас с Дроновым, но скажу так: у нас разные направления творчества, но возможно, сейчас они схожи", — сказал Баринов в беседе с "Дни.ру".
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