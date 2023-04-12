Ассоциация патриотов попросила проверить Орбакайте и Никиту Преснякова на финансирование ВСУ

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певицу Кристину Орбакайте и её сына Никиту Преснякова активисты Ассоциации патриотических сил Юга России попросили проверить на предмет финансирования вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщает телеканал "360".

Авторы обращения указали, что дочь Пугачевой в России бывает лишь для того, чтобы заработать, и выразили сомнение в её патриотичности.

Они также отметили, что Орбакайте появляется на сцене в одежде в цветах украинского флага, предположив, что во время частичной мобилизации певица помогла старшему сыну уехать в США на постоянное место жительство.

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