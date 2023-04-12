Бородин попросил Генпрокуратуру проверить Аллу Пугачёву на финансирование ВСУ

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проанализировать деятельность известной российской исполнительницы Аллы Пугачёвой и ответить, финансирует ли она армию Украины.

"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву", — написал Бородин в обращении к генпрокурору Игорю Краснову, передаёт ТАСС.

Как напомнил глава федерального проекта, певица проживает в Израиле и критикует военную спецоперацию России на Украине. Вместе с этим Бородин обвинил Пугачёву в связи с агентами Запада.

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