Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проанализировать деятельность известной российской исполнительницы Аллы Пугачёвой и ответить, финансирует ли она армию Украины.
"Прошу вас проверить Аллу Борисовну Пугачёву", — написал Бородин в обращении к генпрокурору Игорю Краснову, передаёт ТАСС.
Как напомнил глава федерального проекта, певица проживает в Израиле и критикует военную спецоперацию России на Украине. Вместе с этим Бородин обвинил Пугачёву в связи с агентами Запада.
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