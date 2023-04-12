Актёр Гоша Куценко назвал главную роль в кинокарьере Кристины Орбакайте

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Гоша Куценко высказался о главной роли Кристины Орбакайте в её кинокарьере. Он отметил, что артистка облагает выдающимися способностями и с лёгкостью перевоплощается на съёмочной площадке.

Напомним, что Куценко и Орбакайте сыграли главные роли в новой части фильма "Любовь-морковь: Восстание машин". Артист сообщил, что считает опыт певицы в этой картине её лучшей работой. Он также отметил, что ему было приятно работать с артисткой и у Орбакайте отличное чувство юмора.

"Мне кажется, это её самая блестящая роль в кино. Она очень хорошо и обаятельно в ней существовала. Здесь мы её одарили забавными сценами, она очень смешная. И у неё отличное чувство юмора", — сказал Куценко в беседе с Газета.Ru.

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Любовь-Морковь. Восстание машин Герои Гоши Куценко и Кристины Орбакайте поменяются телами с роботами