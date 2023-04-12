Кристину Орбайкате и Никиту Преснякова заподозрили в финансировании ВСУ

Общественники обратились с заявлением в СК о необходимости проведения проверки в отношении Кристины Орбакайте её старшего сына Никиты Преснякова. Их подозревают в финансировании ВСУ.

Представители Ассоциации патриотических сил юга России обратились в Следственный комитет РФ с просьбой провести проверку в отношении российской певицы Кристины Орбакайте и её старшего сына Никиты Преснякова. Также члены этой общественной организации требуют отобрать у Орбакайте принадлежащую ей квартиру в центре Москвы, которая досталась певице от её матери Аллы Пугачёвой.

По мнению заявителей, Орбакайте постоянно проживает в США и занимает недостаточно патриотическую позицию после начала СВО 24 февраля 2022 года. В России она появляется редко и исключительно для заработка денег, а на сцене иногда передвигается в цветах украинского флага. Кроме того, во время мобилизации Орбакайте способствовала получению американского гражданства её сыном Никитой Пресняковым.

В заявлении содержится просьба проверить, не переводит ли Орбакайте денежные средства в адрес украинской армии. Если же это подтвердится, то общественники требуют конфискации её квартиры площадью 105 м², как пишет Telegram-канал Mash.

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