Актриса Чулпан Хаматова перед эмиграции из России вывела из фонда "Подари жизнь" один миллиард рублей

Актриса Чулпан Хаматова после начала СВО на Украине уехала из России за границу. Она высказала критику российской власти и поддержала соседнюю страну. Однако построить успешную карьеру в Европе ей пока не удалось.

В Telegram-канале "Я вам всё расскажу" появилась информация о том, что из-за боязни остаться в безденежном положении Хаматова вывела огромную сумму денег из своего фонда "Подари жизнь". По информации авторов канала перед эмиграцией актриса использовала подставные фирмы, через которые смогла получить около одного миллиарда рублей.

Недавно в Сети сообщалось о том, что артистка приобрела элитную недвижимость в центре Риги за один миллион евро.

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Стало известно о принудительной высылке Чулпан Хаматовой в Россию