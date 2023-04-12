Стало известно о замене актёра Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли" в МХТ имени Чехова.
Ранее пресс-служба МХТ имени Чехова в своём Telegram-канале сообщила о замени Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли", который запланирован на 16 апреля. Вместо заслуженного артиста РФ на сцену выйдет певец, экс-участник Comedy Club Тимур Родригез.
Для Родригеза роль Балу в спектакле МХТ станет дебютной. Сообщается, что замена Козловского может быть связана с его антивоенной позицией.
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