В МХТ сообщили о замене Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли"

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стало известно о замене актёра Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли" в МХТ имени Чехова.

Ранее пресс-служба МХТ имени Чехова в своём Telegram-канале сообщила о замени Данилы Козловского в спектакле "Поколение Маугли", который запланирован на 16 апреля. Вместо заслуженного артиста РФ на сцену выйдет певец, экс-участник Comedy Club Тимур Родригез.

Для Родригеза роль Балу в спектакле МХТ станет дебютной. Сообщается, что замена Козловского может быть связана с его антивоенной позицией.

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