Лайма Вайкуле: "Не вернусь в эту злую Россию"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица из Латвии Лайма Вайкуле сообщила, что приедет в Россию с концертами только тогда, когда РФ станет "раскаявшейся и доброй".

Об этом она заявила в интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону*.

Артистка отметила, что не может представить себе, что когда-нибудь сейчас сможет приехать в Россию с концертами.

"Но если… как я могу представить такую хорошую Россию, добрую, раскаявшуюся, вот в этом случае. Не в злую такую. Я не могу это зло выдержать. Я не люблю злых людей, я убегаю сразу", — сказала певица украинскому пропагандисту.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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