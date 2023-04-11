Ольга Бузова решила отправить свою новую песню на Каннский фестиваль: "Она достойна того"

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная ведущая, блогер и певица Ольга Бузова рассказала о намерении отправить свою новую песню "Верни" на Каннский фестиваль.

Ранее Ольга Бузова сообщила прессе, что она подготовила новый трек, который считает достойным, чтобы его услышали во всём мире. В настоящее время артистка занята съёмками клипа на песню. Видео Бузова намерена отправить на кинофестиваль в Канны, поскольку он будет снят в формате короткометражной картины. Об этом сообщает Telegram-канал "Звёздная пыль".

"Я задумалась, что надо отправить эту работу на кинофестиваль в Канны. Она достойна того, чтобы её увидел весь мир", — поделилась Бузова.

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