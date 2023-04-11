Певец Сергей Лазарев признался, что не до конца доволен своей внешностью.
В свои 40 лет артист выглядит молодым и подтянутым. Лазарев ведёт активный образ жизни, правильно питается и регулярно посещает тренажёрный зал.
В эфире радиостанции "Русский хит" Сергей признался, что в целом доволен своим внешним видом, но кое-что он бы всё-таки изменил.
Оказалось, что певец комплексует из-за формы носа.
"Мой нос, он узнаваемый. Непропорциональный и большой. Но трогать я ничего не буду", — отметил артист.
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