Ургант высказался о своём уличном концерте в подворотне

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иван Ургант опубликовал видео, на котором выступает в подземном переходе. Шоумен сопроводил кадры кратким пояснением.

Телеведущий разместил в своём Telegram-канале видео, на котором он играет на ярко-жёлтом фортепиано в подворотне.

"Весна!" — подписал кадры шоумен.

Ранее в СМИ распространились новости о том, что Ургант докатился до выступлений в переходах.

Поклонники Урганта писали добрые отзывы под кадрами с уличного концерта шоумена.

"Ваня, от этого туннеля как-то веет одиночеством и ранимостью. Спасибо, что поделились!"; "Жалко, что так. Надеюсь, что вернётесь"; "Как будто смотришь на старого доброго друга. Скучаем!" — комментировали кадры фолловеры.

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Иван Ургант теперь выступает где-то в переходах