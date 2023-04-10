Иван Ургант опубликовал видео, на котором выступает в подземном переходе. Шоумен сопроводил кадры кратким пояснением.
Телеведущий разместил в своём Telegram-канале видео, на котором он играет на ярко-жёлтом фортепиано в подворотне.
"Весна!" — подписал кадры шоумен.
Ранее в СМИ распространились новости о том, что Ургант докатился до выступлений в переходах.
Поклонники Урганта писали добрые отзывы под кадрами с уличного концерта шоумена.
"Ваня, от этого туннеля как-то веет одиночеством и ранимостью. Спасибо, что поделились!";
"Жалко, что так. Надеюсь, что вернётесь";
"Как будто смотришь на старого доброго друга. Скучаем!" — комментировали кадры фолловеры.
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