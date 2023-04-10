Эксперт по языку жестов Илья Анищенко проанализировал недавний выход в свет Фёдора Бондарчука и Паулины Андреевой. Он отметил, что отношения знаменитостей нельзя назвать "живыми".
Анищенко заявил, что благодаря языку жестов можно многое понять о паре и их отношениях. Эксперт подчеркнул, что есть некоторые моменты, которые в союзе Бондарчука и Андреевой кажутся ему "отрепетированными". Он сообщил, что актриса неосознанно отталкивает режиссёра и "пытается незаметно улизнуть".
"Они не обнимаются, не улыбаются, не стоят рядом. И вроде бы он тут немного наклонился к ней, но она дистанцируется. У Паулины не совсем естественная поза, она переносит вес тела на дальнюю от мужа ногу, как бы пытаясь незаметно улизнуть", — сказал эксперт в беседе с Woman. ru.
Однако Анищенко не увидел между ними негатива или показателей нестабильных отношений, которые в скором времени могут способствовать расставанию.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Киево-Печерской лавре сообщили о чудесах, которые начали происходить после решения украинский властей о выселении монахов.