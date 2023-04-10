"Ночные снайперы" после отмены концертов в России решили выступить онлайн

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярная в России рок-группа «Ночные снайперы» нашла способ дать концерт и не разочаровать поклонников, несмотря на запреты её выступлений в связи антивоенной позицией солистки Дианы Арбениной.

Напомним, недавно концерты «Ночных снайперов» были отменены в нескольких крупных города России: в Чебоксарах, Ульяновске, Пятигорске и Казани. Однако музыканты нашли способ всё равно выступить. Так, рокеры анонсировали проведение концерта в онлайн форме. Он состоится 10 апреля в 19:00. Об этом сообщает РИА Новости.

На своей страничке в соцсети рокеры опубликовали ссылку, перейдя по которой, можно посмотреть выступление.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Ночные Снайперы - Береги меня (Атлантида)