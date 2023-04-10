Супруга Бедроса Киркорова Людмила Смирнова прокомментировала слухи о разводе с артистом. Она отметила, что впервые слышит эту информацию и не в курсе планов мужа.
"Я ничего не знаю. Он со мной не разговаривает!" — заявила Смирнова в беседе с "Абзацем".
Недавно в Сети появилась информация о том, что 90-летний певец намерен развестись с супругой из-за молодой женщины. Однако имени и возраста новой возлюбленной Киркоров не раскрывал.
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