Организатор концертов Филиппа Киркорова хочет отсудить у артиста 4,5 млн рублей

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Компания по организации концертов "Культурная служба" подала в суд на Филиппа Киркорова.

Компания требует взыскать с народного артиста РФ 4,5 млн рублей за невыполнение договора по оказанию услуг. Рассмотрение дела состоится 11 мая.

О каком концерте или серии мероприятий идёт речь, в судебной документации не уточняется. Однако журналистам издания "Комсомольская правда" удалось выяснить, что "Культурная служба" занималась организацией осеннего выступления поп-короля в Воронеже, которое было перенесено из-за недовольства местных активистов.

Однако концерт в Воронеже всё же состоялся 19 февраля 2023 года, а упомянутый в судебном иске договор датируется 2018 годом.

Представители артиста и сам Киркоров пока никак не комментировали претензии организаторов.

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