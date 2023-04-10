Олега Газманова сделают главной звездой торжеств по случаю столетия Бурятии

1:13 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Бурятии готовятся отметить столетие со дня образования республики. Главной звездой этих торжеств станет москвич Олег Газманов.

Российский певец Олег Газманов примет участие в концерте в центре Улан-Удэ 3 июня на Площади Советов. Ожидается, что он выйдет на сцену в 22:00, а закончит своё выступление уже через час. После концерта Газманова и других звёзд эстрады публику ожидает "невероятное световое и лазерное шоу", которое отразит всю историю Бурятии, начиная со времён гуннов. Об этом пишет Telegram-канал "Весь Улан-Удэ".

Столетие Бурятии исчисляется с дня основания республики в 1923 году. Тогда она вошла в состав СССР в качестве Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической республики.

Празднование продлятся два дня — 2 и 3 июня. На центральном стадионе ожидается масштабное театрализованное представление. Репетиции уже идут по всей республике, в представлении будет задействовано более двух тысяч человек.

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Олег Газманов: Надо радоваться жизни!