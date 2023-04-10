После увольнения из "Современника" Лия Ахеджакова нашла новый источник дохода за границей

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" и нашла новый источник дохода. Артистка вынуждена строить новые планы и искать другое место работы.

После начала СВО на Украине она приняла антироссийскую позицию из-за которой многие коллеги и поклонники отвернулись от 74-летней знаменитости. Более того, Лия Меджидовна уверяла, что ей "унизительно получать деньги от "Современника", где она больше никогда не будет выступать".

Ахеджакова начала гастролировать со спектаклем "Мой внук Вениамин" по Европе. Выступления уже прошли на Кипре и, возможно, планируются в США.

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Ахеджакова сама уволилась из театра готовясь к побегу