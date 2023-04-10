Отец умершей от онкологии Жанны Фриске оценил состояние Анастасии Заворотнюк

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Отец Жанны Фриске прокомментировал состояние актрисы Анастасии Заворотнюк, которая уже несколько лет лечится от онкологии.

Заворотнюк борется с глиобластомой, этот же вид опухоли стал причиной смерти певицы Жанны Фриске. Отец артистки Владимир Фриске заявил, что очень сочувствует Анастасии и её родственникам.

"Представляю, каково сейчас её родителям. Это самый сложный период. Им надо держаться и помогать дочери. Делать всё, чтобы Анастасия не чувствовала себя забытой и брошеной", — заявил он в интервью телеканалу "СПАС".

Фриске добавил, что его глубоко возмущают слухи о состоянии Заворотнюк, которые распространяют журналисты.

"Кощунство! Живого человека уже хоронят!" — резюмировал Владимир.

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