Станислав Садальский отреагировал на резкие слова в адрес Аллы Пугачёвой со стороны Оскара Кучеры.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал в своём Telegram-канале три высказывания, которые, по его мнению, хорошо характеризуют поведение телеведущего Оскара Кучеры, позволившего себе резко высказаться в адрес Примадонны.
Есть три варианта, на выбор:
1. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона (И. Крылов).
2. Подлецы — самые строгие судьи (М. Горький).
3. Кто такая Кучера — она поёт или танцует? (А. Пугачева).
Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что Аллу Пугачёву травят за слова, которые она "опрометчиво" сказала Владимиру Путину.
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