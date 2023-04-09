Садальский озвучил реакцию Пугачёвой на нападки: Кто такая Кучера?

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский отреагировал на резкие слова в адрес Аллы Пугачёвой со стороны Оскара Кучеры.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" процитировал в своём Telegram-канале три высказывания, которые, по его мнению, хорошо характеризуют поведение телеведущего Оскара Кучеры, позволившего себе резко высказаться в адрес Примадонны.

Есть три варианта, на выбор:

1. Ай, моська, знать она сильна, что лает на слона (И. Крылов).

2. Подлецы — самые строгие судьи (М. Горький).

3. Кто такая Кучера — она поёт или танцует? (А. Пугачева).

Ранее продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал, что Аллу Пугачёву травят за слова, которые она "опрометчиво" сказала Владимиру Путину.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Интервью Аллы Пугачёвой