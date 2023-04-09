Павел Воля назвал Зеленского крутым: "Всегда был настоящим капитаном"

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Telegram-канале "Небожена" появилось видео с интервью комика Павла Воли, в котором он восторженно отзывается о Владимире Зеленском.

На видео Павел Воля поясняет, что давно не виделся с Владимиром Зеленским. Звезда Comedy Club отмечает, что тот Зеленский, которого он когда-то знал, крутой.

"Крутой, весёлый, классный парень, офигенный смешной чувак, классный руководитель для своей команды. Он всегда был настоящим капитаном своей команды. Весёлый, добрый в общении офигенный пацан. Я говорю пацан, потому что я его таким знал. Мы давно очень не виделись. Теперь это президент страны", — сказал Павел Воля.

Когда именно снято видео, не поясняется. Не исключено, что это давнее интервью Павла Воли.

Ранее своими воспоминаниями о Зеленском поделился Филипп Киркоров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Павел Воля о Зеленском