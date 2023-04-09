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Отец Киркорова хочет развестись ради новой возлюбленной в 90 лет

1:01
Шоу-бизнес

Бедрос Киркоров, отец российского певца Филиппа Киркорова планирует подать на развод со своей второй супругой Людмилой Смирновой, испытывая сильные романтические чувства к другой женщине.

Отец Киркорова хочет развестись ради новой возлюбленной в 90 лет

Как напоминает телеканал НТВ, Бедросу Киркорову сейчас 90 лет, со своей второй женой он прожил 26 лет. О том, кто является его новой возлюбленной, не сообщается.

Что касается отношения к чувствам отца Филиппа Киркорова, он, по его собственному признанию, рад, что его 90-летний родитель живёт и наслаждается жизнью в столь почтенном возрасте и "ни в чём себе не отказывает". Киркоров отметил, что новая избранница его отца — красивая женщина.

Филипп Киркоров признался, что отношения его отца с его нынешней супругой уже давно испортились. Между ними несколько месяцев назад произошла ссора. Паре так и не удалось помириться, и теперь они хотят развестись.

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Киркорову грозит восемь лет
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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