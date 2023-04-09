Осудивший СВО юморист Семён Слепаков "пропал" после побега в Израиль

Российский юморист Семён Слепаков, осудивший спецоперацию и уехавший в Израиль, некоторое время назад исчез из соцсетей. Он анонсировал свои концерты в Европе и пропал. Видео с его выступлений в аккаунтах также удалены.

Позже стало стало известно, что в отношении комика ведётся проверка на предмет дискредитации Вооружённых сил России.

Подписчики предположили, что Слепаков мог испугаться проблем с законом, а потому удалил контент. При этом от выступлений в Европе он точно не отказался.

В конце концов, выяснилось, куда исчез Слепаков. Он после провального европейского турне улетел отдыхать на Бали. Поклонники его творчества отмечают, что артист выглядит сильно уставшим и постаревшим.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин, которому недавно стало плохо на съёмках телешоу, опроверг слухи о своём отъезде на лечение за границу.

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