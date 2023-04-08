Юрий Лоза назвал шуткой фразу о планах Америки "воевать до последнего украинца"

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Музыкант Юрий Лоза прокомментировал фразу о том, что "Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца".

Автор и исполнитель хита "Плот" поразмышлял над "природой юмора". Он отметил, что любая шутка должна содержать в себе частицу правды, чтобы быть смешной.

"Вот пример шутки неизвестного мне автора, которую многие считают удачной: "Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — написал Лоза в своём аккаунте ВК.

Музыкант пытался переиначить фразу, меняя названия стран в данной словесной конструкции.

"Кения намерена воевать с Россией до последнего украинца", — перефразировал певец утверждение, отметив, что данное утверждение не может никого насмешить.

Изначальная фраза, по признанию Лозы, тоже его не веселит.

"Пожалуй, сейчас это уже и не шутка", — выразил своё мнение исполнитель.

Ранее Юрий Лоза высмеял заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.

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Юрий Лоза даёт интервью