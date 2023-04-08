Музыкант Юрий Лоза прокомментировал фразу о том, что "Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца".
Автор и исполнитель хита "Плот" поразмышлял над "природой юмора". Он отметил, что любая шутка должна содержать в себе частицу правды, чтобы быть смешной.
"Вот пример шутки неизвестного мне автора, которую многие считают удачной: "Америка намерена воевать с Россией до последнего украинца", — написал Лоза в своём аккаунте ВК.
Музыкант пытался переиначить фразу, меняя названия стран в данной словесной конструкции.
"Кения намерена воевать с Россией до последнего украинца", — перефразировал певец утверждение, отметив, что данное утверждение не может никого насмешить.
Изначальная фраза, по признанию Лозы, тоже его не веселит.
"Пожалуй, сейчас это уже и не шутка", — выразил своё мнение исполнитель.
Ранее Юрий Лоза высмеял заявление о "патриотическом изнасиловании" памяти Виктора Цоя.
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