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Дана Борисова заявила, что её дочери придётся уехать из России, чтобы стать лингвистом

0:51
Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова рассказала, кем хочет стать её дочь, и почему ей придётся уехать из России.

Дана Борисова заявила, что её дочери придётся уехать из России, чтобы стать лингвистом

Дана Борисова поделилась, что её 15-летняя дочь Полина уже определилась со своей будущей профессией. По словам телеведущей, девочка хочет стать лингвистом. Полина увлекается иностранными языками. Уже сейчас она осваивает корейский и ещё несколько языков. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Однако для того, чтобы Полина смогла осуществить свою мечту, ей скорее всего придётся уехать из России, признаётся звёздная мать.

Также отмечается, что Полина уже практиковалась за границей. В частности, в 2021 году она в течение месяца училась в Великобритании в небольшом городке Гастингс.

 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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