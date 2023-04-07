Дана Борисова заявила, что её дочери придётся уехать из России, чтобы стать лингвистом

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Дана Борисова рассказала, кем хочет стать её дочь, и почему ей придётся уехать из России.

Дана Борисова поделилась, что её 15-летняя дочь Полина уже определилась со своей будущей профессией. По словам телеведущей, девочка хочет стать лингвистом. Полина увлекается иностранными языками. Уже сейчас она осваивает корейский и ещё несколько языков. Об этом сообщает "Вокруг ТВ".

Однако для того, чтобы Полина смогла осуществить свою мечту, ей скорее всего придётся уехать из России, признаётся звёздная мать.

Также отмечается, что Полина уже практиковалась за границей. В частности, в 2021 году она в течение месяца училась в Великобритании в небольшом городке Гастингс.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Дана Борисова об отношениях с Андреем Малаховым и новом этапе ее жизни