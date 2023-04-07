У актёра Данилы Козловского в 2017 году был солидный государственный контракт, который обеспечил рекламными услугами заказ на 10 миллионов рублей. Об этом рассказал источник телеканала "Царьград".
Противоречий в том, чтобы выступать против СВО, отдыхать в США и попутно продолжать зарабатывать в России, актёр не видит, отмечает издание.
Актёр продолжает принимать участие в спектаклях в России, причём везде у него главные роли. Основной вид деятельности артиста — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.
Ранее стало известно, что Козловский возвращается на родину для того, чтобы принять участие в спектаклях, которые пройдут в Санкт-Петербурге.
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