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"Царьград": у осудившего СВО актёра Данилы Козловского был госконтракт на десять миллионов рублей

0:47
Шоу-бизнес

У актёра Данилы Козловского в 2017 году был солидный государственный контракт, который обеспечил рекламными услугами заказ на 10 миллионов рублей. Об этом рассказал источник телеканала "Царьград".

"Царьград": у осудившего СВО актёра Данилы Козловского был госконтракт на десять миллионов рублей

Противоречий в том, чтобы выступать против СВО, отдыхать в США и попутно продолжать зарабатывать в России, актёр не видит, отмечает издание.

Актёр продолжает принимать участие в спектаклях в России, причём везде у него главные роли. Основной вид деятельности артиста — производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.

Ранее стало известно, что Козловский возвращается на родину для того, чтобы принять участие в спектаклях, которые пройдут в Санкт-Петербурге.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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