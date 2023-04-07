Актёр Оскар Кучера похвалил Дмитрия Нагиева за отказ вести музыкальную премию телеканала "Муз-ТВ".
Нагиев сообщил об отказе в своих социальных сетях. Он обратился к организаторам премии в видеоформате. Шоумен заявил, что будет рад провести мероприятие в следующий раз, когда в номинациях будут представлены действительно лучшие музыканты.
"Видел это жёсткое видео. Дима красавчик! Он с присущим ему юмором смог пришлёпнуть людей, которые ему что-то жёстко предложили", — заявил Кучера в шоу "Легенда" на телеканале RTVI.
Актёр уверен, что отказ Нагиева не связан с событиями на Украине.
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