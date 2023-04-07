Известный российский актёр Алексей Панин рассказал о своей жизни в Испании.
Вот уже несколько лет Алексей Панин живёт вместе со своей дочерью Анной в Испании. По словам актёра, жизнь за пределами родины гораздо труднее. Всё дело в уровне дохода, который значительно снизился после переезда.
Алексей Панин не скрывает, что сейчас может позволить себе гораздо меньше. Однако он к этому спокойно относится.
"Когда жил в России, мог позволить себе дом на Рублевке, мог взять из коробки деньги и купить еще одну машину. Сейчас мы живем как обычные люди, в обычной квартире — не так, как должны жить звёзды. Но мы не голодаем", — поделился Алексей в YouTube-шоу EspanaTour.
Также актёр отметил, что не жалеет о переезде в Испанию.
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