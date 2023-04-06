Анастасия Волочкова призвала понять танцоров, которые уехали из России: "На родине их не признавали"

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о знаменитостях, которые приняли решение уехать из России.

В своё время такие знаменитые танцоры, как Анна Павлова, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев и Майя Плисецкая уехали из Советского Союза, чтобы иметь возможность реализоваться в своей профессии за границей.

По словам Волочковой, этих артистов можно и нужно понять, поскольку в их родной стране не было условий для того, чтобы они могли в полной мере реализоваться. Об этом сообщает "Мослента".

"Поймите, у многих была обида на страну. На родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в своё время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь", — поделилась балерина.

Также знаменитость отметила, что многим известным личностям приходилось уезжать из своей страны. Такое решение когда-то приняла и сама Волочкова, уехав в Лондон на гастроли. Однако она отметила, что никогда не собиралась уезжать из России на совсем.

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Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о звёздах, которые приняли решение уехать из России. В своё время такие знаменитые танцоры, как Анна Павлова, Наталья Макарова, Михаил Барышников, Рудольф Нуриев и майя Плисецкая уехали из СССР, чтобы иметь возможность реализоваться в своей профессии за границей. По словам Волочковой, этих артистов можно и нужно понять, поскольку в их родной стране не было условий для того, чтобы они могли в полной мере реализоваться. Об этом сообщает «Мослента». «Поймите, у многих была обида на страну. На родине их не признавали, поэтому им приходилось искать признания на Западе. Я тоже попала в эту обойму в своё время, и для меня это большая честь. Среди такой плеяды оказаться выброшенной за борт России — это честь», — поделилась балерина. Также знаменитость отметила, что многим известным личностям приходилось уезжать из своей страны. Такое решение когда-то приняла и сама Волочкова, однако она никогда не собиралась уезжать из России на совсем.