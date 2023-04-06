Популярный шоумен и комик Гарик Харламов пошутил над актёром Оскаром Кучерой в эфире шоу Comedy Club на телеканале ТНТ. Видео с фрагментом выступления опубликовал Telegram-канал Starhit.ru.
В последнем выпуске Comedy Club Гарик Харламов вместе с актрисой Мариной Федункив показали номер, в котором изображали семейную пару на приёме у психолога. Федукив в роли жены пыталась объяснить психологу суть проблемы, с трудом формулируя свою мысль, путаясь в словах. Харламов не выдержал и прокомментировал речь своей "жены", сравнив её с интервью Оскара Кучеры.
"Любимая, ты свою мысль доносишь хуже Кучеры", — пошутил Гарик Харламов.
Напомним, в феврале Оскар кучера дал скандальное интервью известному журналисту Юрию Дудю*, в котором пытался объяснить свою позицию относительно проведения СВО.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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