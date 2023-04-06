Илья Резник лишился основного дохода из-за антивоенной позиции Пугачёвой и Вайкуле

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник рассказал об уровне своего дохода после начала СВО.

По словам Резника, после начала спецоперации его доходы значительно снизились. Связано это с тем, что такие звёзды первой величины, как Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле, для которых Резник написал не один хит, перестали не только жить и появляться, но и выступать в России. Более того, песни в их исполнении стали запрещены к ротации на отечественном радио и телевидении из-за их антивоенной позиции.

Также стоит отметить, что ещё один артист, для которого Илья Резник писал стихи к песням, уже несколько лет живёт в США. В данном случае речь идёт о Валерии Леонтьеве.

"Сейчас стало труднее. Потому что рухнули авторские отчисления из-за Аллы Пугачёвой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают крутить на радио и телеканалах", — рассказал "КП" Резник.

Поэт признался, что в настоящее время он вынужден искать спонсоров, чтобы улучшить свое финансовое положение.

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