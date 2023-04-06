Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
У актрисы Тори Спеллинг развилась язва роговицы глаза из-за неправильного ношения линз
Путин призвал отодвигать ВСУ туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военным
Ходаковский рассказал о хитрости ВСУ при подготовке контрнаступления: "Идут бараны, бьют в барабаны
Экономист связал рекордный профицит бюджета в Пенсионном фонде России с ускоренным ростом зарплат
Режиссёр Кантемир Балагов заявил о завершении своей карьеры в кино
Rockstar исправила ошибку в Windows из-за которой не запускалась Red Dead Redemption 2
Путин уличил киевский режим в жестоком уничтожении военнослужащих ВСУ
В Офисе президента Зеленского Сибига не исключил возврат Крыма военным путём
Историк Кузнецов: у Зеленского нет выбора, кроме как бросить ВСУ в контрнаступление весной

Илья Резник лишился основного дохода из-за антивоенной позиции Пугачёвой и Вайкуле

1:15
Шоу-бизнес

Поэт-песенник Илья Резник рассказал об уровне своего дохода после начала СВО.

Илья Резник лишился основного дохода из-за антивоенной позиции Пугачёвой и Вайкуле

По словам Резника, после начала спецоперации его доходы значительно снизились. Связано это с тем, что такие звёзды первой величины, как Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле, для которых Резник написал не один хит, перестали не только жить и появляться, но и выступать в России. Более того, песни в их исполнении стали запрещены к ротации на отечественном радио и телевидении из-за их антивоенной позиции.

Также стоит отметить, что ещё один артист, для которого Илья Резник писал стихи к песням, уже несколько лет живёт в США. В данном случае речь идёт о Валерии Леонтьеве.

"Сейчас стало труднее. Потому что рухнули авторские отчисления из-за Аллы Пугачёвой, Лаймы Вайкуле, Тамары Гвердцители, Валерия Леонтьева. Они же все исчезли. А поэтому и хиты этих артистов, созданные на мои стихи, перестают крутить на радио и телеканалах", — рассказал "КП" Резник.

Поэт признался, что в настоящее время он вынужден искать спонсоров, чтобы улучшить свое финансовое положение.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле-Юмор Позитив - Смешное
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Т-72 раскрошил целый отряд украинских боевиков

Танк уничтожил практически всё вооружение и личный состав противника.

Военкор Газдиев: танк Т-72 ВС РФ в упор расстрелял целый отряд ВСУ в лесах у Кременной
Рёпке: ВСУ впервые опубликовали видео артиллерийского удара по территории России
ВСУ впервые опубликовали видео удара по региону России
Россия получила секретные данные с упавшего дрона США
Треповой после допроса вызвали "скорую"
Александр Калягин: у нас никогда не будет недостатка в театральных талантах Анжела Якубовская Передавать Белоруссии российское ТЯО опасно Любовь Степушова У писателя слава и аппетит всегда шли рука об руку Сергей Лебедев
После убийства генералов НАТО в Вашингтоне началась истерика
Политик заявил о готовности Киева к контрнаступлению в Запорожье
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
В США заявили о неизбежности ядерной войны с Россией
Последние материалы
Путин уличил киевский режим в жестоком уничтожении военнослужащих ВСУ
В Офисе президента Зеленского Сибига не исключил возврат Крыма военным путём
Историк Кузнецов: у Зеленского нет выбора, кроме как бросить ВСУ в контрнаступление весной
Илья Резник лишился основного дохода из-за антивоенной позиции Пугачёвой и Вайкуле
Правозащитник Рыбин призвал Россию заняться вопросом обмена политических узников
Казнь английского врача: Харви Криппена осудили за убийство жены
Онколог назвал главные причины, по которым спорт защищает человека от рака
Минкульт РФ проверит непатриотичные высказывания Басты в YouTube-шоу Насти Ивлеевой
Сатановский заявил об уникальных особенностях Путина, которые вгоняют Запад в недоумение: не бывает стыдно
Советник Пушилина: ВСУ потеряли в Артёмовске от 15 до 20 тысяч военных
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников