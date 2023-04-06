Садальский восхитился отношениями Пугачевой и Резника: настоящая дружба

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актёр Станислав Садальский высказался об отношениях уехавшей в Израиль примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой и поэта-песенника Ильи Резника, который остался в России. Недавно он отпраздновал свой 85-й летний юбилей.

Политические взгляды Резника и Пугачевой резко расходятся, отметил Садальский в своём Telegram-канале.

Илья поддерживает спецоперацию и верит, что скоро наша страна отпразднует победу. Алла доказала, что даже разные политические взгляды не могут помешать крепкой человеческой дружбе, отметил артист.

Он напомним, что сначала певица обратилась к Резнику в соцсетях, а после позвонила ему и поздравила с днём рождения.

"Вот это настоящая дружба!", — восхитился Садальский, добавив, что обожает обоих.

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