МК: Татьяна Буланова считает, что никто из уехавших звёзд не сделает карьеру на Западе

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова прокомментировала массовый отъезд представителей шоу-бизнеса из России после начала СВО на Украине. Артистка отметили, что лишь единицам удавалось устроить карьеру после эмиграции в Европу.

Буланова сообщила, что не собирается уезжать из России, но и осуждать выбор других не будет. Певица подчеркнула, что ей известны всего пару примеров, когда россиянам удавалось достичь высот на европейской сцене.

"У них там не самая лучшая жизнь. Жить в эмиграции сложно. Особенно если у тебя здесь было всё: уважение, деньги, карьера… Ты был сложившимся человеком… И потом всё менять-бросать — это непросто", — сказала Буланова в беседе с "МК".

Артистка поделилась, что помогала военному госпиталю в покупке дорогостоящего оборудования и выступала перед бойцами в больнице.

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