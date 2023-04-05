РИА Новости: российские знаменитости раскритиковали комиков, высмеявших смерть Владлена Татарского

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Во время выступления в Берлине российские комики Александр Долгополов и Гарик Оганисян использовали шутку, которая косвенно относилась к теракту в Санкт-Петербурге, где погиб известный военный журналист Максим Фомин (Владлен Татарский). Деятели культуры раскритиковали их, назвав "злом в библейском понимании", о чём подробнее рассказало РИА Новости.

"Такие были во все времена. Те, кто глумятся над мёртвыми героями, кто оскверняет иконы, Вечный огонь. Так шутить о покойниках — это больше, чем кощунство, это уже настоящее зло в библейском и житейском понимании. Этих мерзавцев нужно в тюрьму. Их поступок ещё раз доказывает, что мы воюем с сатанистами", — заметил супруг певицы Вики Цыгановой Вадим Цыганов.

Народный артист России Эдгард Запашный предложил лишать гражданства тех людей, которые демонстрируют крайне неправильное поведение.

Поэт, артист Московского театра поэтов под руководством Влада Маленко Александр Антипов назвал комиков "примитивными существами без рода и племени". Он призвал вычеркнуть их из информационного пространства.

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Владлен Татарский — сакральная жертва?