Бежавший из России Алексей Панин вышел на сцену в Испании в спектакле с Куценко

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

До начала СВО Алексей Панин ещё мог посещать Россию и зарабатывать здесь деньги. Теперь он вынужден ориентироваться только на иностранные проекты.

Неоднократно высказывавшийся резко отрицательно в отношении России Алексей Панин фактически сжёг для себя все мосты. Особенно после того как назвал россиян "отребьем" из-за истории с Лией Ахеджаковой. Однако если до начала СВО Панин всё равно зарабатывал деньги в России, хотя и жил в Испании, теперь эта возможность у него исчезла, как пишет "Экспресс-газета".

В солнечной Испании звезда фильма "Жмурки" проживает уже более двух лет вместе со своей дочерью. Постоянной работы здесь у него нет, поэтому время от времени актёр прилетал в Россию на разные проекты. Год назад данная возможность исчезла, и Панин начал искать другие способы заработка. Теперь местным зрителям представлена постановка спектакля "Скамейка" по пьесе знаменитого советского драматурга Александра Гельмана.

Показы этого спектакля сейчас проходят в испанском городе Аликанте. Рассчитан он исключительно на русскоговорящую публику, которой предлагается заплатить 25 евро за билет. На сцену Панин выходит с украинской актрисой Верой Куценко.

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