Богомолов рассказал о пересечении Собчак границы РФ: "В силу определённых обстоятельств"

1:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Режиссёр и муж известной журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов дал интервью ТАСС, в котором рассказал об отношениях со своей супругой, а также о случае, когда ей пришлось пешком пересечь границу России.

Отношения Константина Богомолова и Ксении Собчак всегда были под пристальным прицелом прессы. Отчасти связано это с экстравагантными выходками пары. Например, на свою свадьбу они явилась прямо в катафалке. Однако стоит отметить, что СМИ никак не повлияли на их брак — супруги живут вместе душа в душу.

Тем не менее журналисты не перестают интересоваться жизнью супружеской пары. Недавно корреспондент ТАСС взял интервью у режиссёра, в котором попросил прокомментировать поступок Ксении Собчак, когда она осенью 2022 года перешла пешком границу России. В то время в СМИ активно обсуждалось бегство Собчак из России.

Богомолов подтвердил этот факт, отметив, что того требовала ситуация, в которой оказалась его жена.

"Осенью прошлого года. В силу определённых обстоятельств", — заявил в интервью режиссёр.

Также Богомолов отметил, что не собирался уезжать вместе с Ксенией. Больше он никак не стал комментировать ситуацию, дабы "никому не навредить своими словами".

Что касается отношения Богомолова к общественно-политической позиции своей жены, то он старается не обсуждать какие-то сложные моменты, так как уверен — любой ситуации она поступит правильно.

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Свадьба Собчак и Богомолова (Backstage)