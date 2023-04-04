КП: врач Алексей Казанцев объяснил заторможенность МакSим во время концертов

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев прокомментировал поведение певицы МакSим (Марины Абросимовой). Артистка сорвала уже два выступления в своём гастрольном туре по России. Некоторые зрители обвинили её в злоупотреблении алкоголя, а кто-то считает, что певица серьёзно рискует своим здоровьём и выступает на грани возможности.

Специалист отметил, что он не может подтвердить алкогольное опьянение у Абросимовой, но не исключает, что артистка может принимать психотропные препараты.

Казанцев заявил, что на видео с выступления видно, что МакSим тяжёло стоять и отыгрывать номера. Он подчеркнул, что не рекомендовал бы певице продолжать гастрольный тур, пока её здоровье не придёт в норму.

"Как бы там ни было, я считаю, что в таком состоянии певице лучше не появляться на сцене: она определённо нехорошо себя чувствует", — передаёт слова врача "КП".

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