Максим Галкин* поделился видео с отдыха в Ванкувере: "Перед концертом успел покататься на лыжах"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский ведущий и юморист Максим Галкин* гастролирует с авторской программой по США, откуда делится с поклонниками фотографиями. Помимо концертов артист успевает путешествовать по городам и посещать местные достопримечательности.

После переезда в Израиль артист активно гастролирует с концертами по городам страны, а в марте у знаменитости начался тур по США и Канаде. В настоящее время Галкин* находится в Канаде, о чём рассказал в своём личном блоге. В частности, артист опубликовал пост с видеороликом, на котором показал, как проводит время перед выступлением.

"Перед концертом в Ванкувере сегодня успел покататься на горных лыжах. Было очень здорово. Солнце, тепло, почти никого на трассах", — написал под видео Максим Галкин*.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Максим Галкин в Америке и Канаде - март 2023