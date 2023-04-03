Известный российский ведущий и юморист Максим Галкин* гастролирует с авторской программой по США, откуда делится с поклонниками фотографиями. Помимо концертов артист успевает путешествовать по городам и посещать местные достопримечательности.
После переезда в Израиль артист активно гастролирует с концертами по городам страны, а в марте у знаменитости начался тур по США и Канаде. В настоящее время Галкин* находится в Канаде, о чём рассказал в своём личном блоге. В частности, артист опубликовал пост с видеороликом, на котором показал, как проводит время перед выступлением.
"Перед концертом в Ванкувере сегодня успел покататься на горных лыжах. Было очень здорово. Солнце, тепло, почти никого на трассах", — написал под видео Максим Галкин*.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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