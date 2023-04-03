Филипп Киркоров схватил фанатку за грудь во время концерта в Красноярске

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец, народный артист России Филипп Киркоров пощупал за грудь женщину, которая пришла на его концерт в Красноярске.

Накануне Филипп Киркоров давал концерт в Красноярске. Однако это мероприятие ознаменовалось не очередным эпатажным поступком артиста, а вовсе неприличной выходной со стороны певца.

В Telegram-канале Super.ru было опубликовано видео, на котором видно, как артисту во время прохода между рядов зрительного зала поклонница подарила букет красных роз. Когда женщина вручала цветы, она даже смогла поцеловать певца в щёку. На что в ответ поп-король приобнял женщину сзади для того, чтобы сфотографироваться с ней, а после и вовсе пощупал её за грудь.

По реакции фанатки было видно, что она совсем не сопротивлялась такому жесту со стороны артиста. Она улыбнулась и радостно закричала. Однако многие пользователи Сети возмутились таким поступком артиста, отметив, что Киркоров некрасиво поступил по отношению к женщине.

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