Шоумен Михаил Галустян заявил, что считает Россию своей родиной и не намерен переезжать в Армению.
Галустян поспешил опровергнуть слухи о своём отъезде в Армению. Напомним, ранее армянские СМИ сообщили, что Галустян получил гражданство Армении.
В своих соцсетях шоумен посоветовал своим поклонникам расслабиться и заверил, что никуда уезжать не собирается. Он отметил, что считает Россию своей родиной и гордится армянскими корнями.
"Армения — моя историческая и этническая Родина, которая, я уверен, всегда будет в добрососедских и дружественных отношениях с Россией", — заявил шоумен.
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России следует отвечать на провокации Запада мощными ударами, считает эксперт.