В Новосибирске активисты выступили против концерта Филиппа Киркорова

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Несколько человек провели акцию против выступления Филиппа Киркорова в Новосибирске. Активисты убеждены, что творчество певца деструктивно влияет на детей. По словам одного из лидеров движения Ивана Квасницкого, необходимо бороться с "сатанизмом", поскольку он "переползает" с Украины в российские города.

Концерт Киркорова в Новосибирске запланирован на 5 апреля в рамках юбилейного тура "55 Gold", сообщает atas.info. Активисты заявили, что артист будет исполнять "безнравственные песни", которые могут услышать дети.

"Прослушав песни, дети пойдут к источнику — одноимённым видеоклипам с пропагандой алкоголя и разврата. А от этого до девиантного поведения детей и даже суицида — один шаг", — говорится на сайте координационного совета.

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Филипп Киркоров — Если ты уйдешь