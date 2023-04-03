Певица Ирина Салтыкова рассказала о своих ощущениях от буккального массажа лица.
Салтыкова призналась, что первые два сеанса антивозрастного массажа сопровождались сильной болью. В результате процедур на лице артистки проявлялась отёчность, но после четвёртого визита к массажисту Салтыкова и близкое окружение певицы увидели реальный эффект — кожа стала свежей и упругой.
"Больновато, но результат есть. Я сама вижу, что выгляжу хорошо. Во время массажа растягиваются и разогреваются все лицевые мышцы. Процедура занимает около 40 минут", — заявила Ирина в шоу "Звёзды сошлись".
Буккальный массаж лица подразумевает глубокую ручную проработку мышц посредством двустороннего захвата области щек с внешней и внутренней стороны.
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